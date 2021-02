“Urla dalle Foibe, Voci da non Dimenticare” di Agostino De Angelis è l'omaggio di Ladispoli nel Giorno del Ricordo - Terzo Binario News

Il 10 Febbraio 2021 alle ore 18.30 in streaming sulla pagina facebook Visit Ladispoli sarà portato in scena, in occasione del Giorno del Ricordo, il reading “Urla dalle Foibe, Voci da non Dimenticare” ideato e diretto da Agostino De Angelis, promosso dal Comune di Ladispoli e sostenuto dall’Assessore alla Cultura Marco Milani, organizzato dall’Associazione Culturale ArchéoTheatron.

In occasione del 10 febbraio di ogni anno, viene donata una medaglia commemorativa, ai parenti delle vittime delle stragi delle foibe di Fiume, della Dalmazia, dell’Istria e delle province dell’attuale confine orientale dell’8 settembre 1943.

Come di consueto il regista Agostino De Angelis, sempre attento alle tematiche culturali e sociali del nostro paese, propone, attraverso il teatro, una doverosa e attenta riflessione sull’eccidio delle Foibe, per indurre alla consapevolezza di conservare e rinnovare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre, durante la seconda guerra mondiale e nel secondo dopoguerra”.

Nel reading saranno coinvolti, con lo stesso De Angelis, alcuni attori di Associazioni Culturali e Compagnie Teatrali del territorio e della Lombardia, con le quali si sono già svolte attività di scambio culturale. In scena Leonardo Imperi attore e regista dell’Associazione “La Valigia dell’Attore” di Ladispoli, Gabriele Tempesta dell’Accademia del Cinema “Santa Marinella Viva” di Sonia Signoracci, Silvia Sironi, Antonio Simonetta e Maria Lo Presti dell’Associazione Libertamente di Monza, Presidente Stefano Colombo, Maurizio Corva e Jolanda Di Adamo della Compagnia Teatrale “Legati ad Arte” e Marco Vimercati della Compagnia Teatrale “Il Volto e la Maschera” di Monza, che interpreteranno testimonianze di infoibati e testi riguardanti le varie interrogazioni parlamentari negli anni passati sul tema, intervallati dalla forza comunicativa dei filmati sulle drammatiche storie delle vittime delle foibe di diversa età e condizione sociale.

Il montaggio video sarà curato dalla RoadShine Production.