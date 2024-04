Il Cerveteri Women tra Coppa Lazio e la nuova stagione, il vicecapitano Sara Danesi fissa gli obiettivi • Terzo Binario News

In attesa della Coppa Lazio, proseguono gli allenamenti agli ordini del Mister Jacopo Lenzi

Attualmente le competizioni ufficiali per il Cerveteri Women, prima squadra di calcio ad undici nella storia di Cerveteri, sono ferme. Con il campionato oramai alle spalle e la Coppa Italia finita anzitempo, per le ragazze allenate da Mister Jacopo Lenzi l’attività non si ferma.

Al Campo Enrico Galli, stanno proseguendo gli allenamenti settimanali, che probabilmente a breve saranno integrati anche da qualche amichevole. Tutto in preparazione dell’ultima chiamata della stagione, ovvero quella prevista per la fine di maggio con la Coppa Lazio, un trofeo importante, all’interno del quale il Cerveteri vuole dire la sua e ben figurare.

Il Cerveteri Women tra Coppa Lazio e la nuova stagione

In questa fase di intermezzo, abbiamo raggiunto per una dichiarazione Sara Danesi, vicecapitano del Cerveteri Women: “Anche se attualmente non abbiamo gare ufficiali da disputare, stiamo continuando ad allenarci con impegno per migliorarci sia come gruppo che singolarmente. Vogliamo arrivare all’appuntamento con la Coppa Lazio in forma e ben preparate per onorare nel migliore dei modi questa competizione che per noi è davvero importante. In questo periodo, abbiamo anche dato vita alla campagna “Gioca con noi”, con la quale stiamo cercando nuove ragazze che vogliono unirsi al nostro gruppo per ampliare e rafforzare la rosa in vista del futuro. Abbiamo già avuto alcuni riscontri che ovviamente abbiamo accolto con calore e affetto nel nostro gruppo, certe che potranno rappresentare un importante valore aggiunto per la squadra e per ognuna di noi”.

“Le ragazze di Cerveteri e del territorio in generale che hanno il desiderio di vivere un’esperienza all’interno di una squadra di calcio femminile ad undici e che disputa un Campionato possono scrivere sui social ufficiali del Cerveteri Women, oppure recarsi al Campo Enrico Galli per chiedere informazioni – aggiunge – gli unici requisiti davvero richiesti, sono la voglia di mettersi in gioco e il desiderio di condividere con il gruppo l’amore per il calcio. Non ci sono particolari limiti di età: dai 14anni in su, vi aspettiamo al Campo! L’appello è chiaramente rivolto sia a quelle calciatrici che già hanno maturato esperienze analoghe, ma anche a chi per la prima volta, desidera di entrare a far parte di una squadra di calcio femminile. Vi aspettiamo!”.