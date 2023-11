Corsa campestre lunedì alla Ladispoli 1 • Terzo Binario News

“Gli alunni dell’IC Ladispoli 1 saranno i protagonisti lunedì 27 Novembre della corsa campestre d’Istituto, nel nome dello sport e della socializzazione.

Promotori e organizzatori dell’ evento la Professoressa Antonella Leoni e il professor Gabriele Danzi.

Un nuovo progetto che va ad ampliare l’offerta formativa del nostro istituto commentano, lo sport è un’importante supporto nel percorso di studio dei nostri ragazzi, aiuta lo sviluppo cognitivo, sociale e affettivo dei giovani e favorisce un maggior livello di attenzione e un minore assenteismo a livello scolastico.

La corsa, in particolare, consente di cementare amicizie, fare nuovi incontri in occasione delle manifestazioni e più in generale coltivare lo stare insieme. Quando i nostri alunni praticano un’attività sportiva in grado di impegnare mente e corpo raggiungono un sottile e delicato equilibrio giocato durante una sfida. La sfida a volte è impegnativa, magari molto impegnativa per alcuni, ma con un obiettivo alla loro portata, con un risultato raggiungibile da tutti, perché l’attività non diventi fonte di ansia e frustrazione per nessuno di loro, ma occasione di incontro con l’altro e fiducia nelle proprie possibilità.

Ringraziamo la nostra Dirigente Scolastica Dott.ssa Giovannina Corvaia per il costante supporto nel creare un ambiente di apprendimento stimolante e sicuro, nel promuovere l’inclusione e la diversità, nel sostenere gli studenti e nel favorire la crescita personale”.

IC Ladispoli 1