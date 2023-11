Il Cerveteri sfida il Parioli in trasferta, domani vincere è l’unica cosa che conta • Terzo Binario News

Il Città di Cerveteri non può davvero più sbagliare. Il momento non è certamente dei migliori, quattro sconfitte consecutive, di cui tre in Campionato e una in Coppa Italia che ha segnato l’eliminazione dal torneo, sono un boccone amaro da mandare giù.

Ma solamente il “boccone” deve andar giù al Cerveteri, non il morale. Infatti domani si torna in campo: per l’undicesima giornata di Promozione, il Città di Cerveteri vola a Sacrofano, allo Stadio Nicola Ferrucci, dove alle ore 11:00 se la vedrà contro il Parioli.

Entrambe le squadre si trovano poco sotto la metà della classifica: il Parioli è a 13 punti, mentre il Cerveteri insegue ad un punto di distanza, a quota 12.

Il Cerveteri, che sta facendo uno straordinario lavoro sul settore giovanile, è forte di un mix tra elementi di esperienza e giovanissimi: più volte infatti è capitato che gli etruschi si trovassero a giocare con molti giocatori frutto del settore giovanile, merito di un progetto estremamente ambizioso che punta sempre di più ai giovani.

Il Cerveteri ha un solo obiettivo, quello di vincere e di trovare la giusta quadra persa, in quel maledetto mattino di mercoledì 1 novembre quando la sconfitta interna contro il Borgo Palidoro ha sembrato spezzare l’equilibrio.