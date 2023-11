La Spartan Race di Cerveteri è ufficialmente iniziata, comincia il grande spettacolo • Terzo Binario News

È ufficialmente partita la Spartan Race a Cerveteri, la più grande manifestazione al mondo di corse ad ostacoli che ha scelto proprio la città etrusca come ultima tappa dell’annualità 2023.

Già dalle primissime ore della giornata di oggi sono partite le prime batterie di atleti: il via, ai piedi della fontana del Mascherone di Piazza Risorgimento. Davanti ai corridori un percorso che li vede scendere lungo i giardini del Parco della Rimembranza, arrivare nelle zone della Necropoli, tornare su da Via del Lavatore, arrivare in Piazza Aldo Moro e poi chiudere la loro corsa al Parco della Legnara.

Come già noto sono oltre 3mila gli iscritti, e almeno altre 2mila sono le persone, curiosi e appassionati di sport, che affollano i bordi strada per veder passare gli atleti.

Una grande giornata di festa e di sport, che proseguirà fino a pomeriggio inoltrato.