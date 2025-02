Il Cdz Valcanneto sul 33 cancellato: "Senza decisioni si elemosinano passaggio in auto" • Terzo Binario News

“Quello che succede per il TPL di competenza dei Comuni di Ladispoli e Cerveteri – svolto da Seatour S p A – conferma purtroppo questa regola: non per colpa dei servizi, ma per la responsabilità di chi amministra, che dovrebbe prendere delle decisioni utili per i cittadini. Purtroppo, però, quando si tratta di “cittadini ordinari” si può anche aspettare e, soprattutto, quando una cosa funziona bene, allora è necessario smantellarla!!!

Il balletto della Linea 33 che collega (o meglio, collegava) Valcanneto con la stazione FS di Torre in Pietra/Palidoro sta continuando da tempo senza che nessuna decisione venga presa.

Le iniziative del Comitato di Zona Valcanneto per far parlare tra di loro le Amministrazioni interessate (che non si capisce perché non dialoghino automaticamente su questi problemi comuni) hanno portato ad un incontro tra i referenti del Comune di Ladispoli e Cerveteri, nei primi giorni di gennaio, per trovare una soluzione per i tanti cittadini che sono rimasti a piedi dopo la soppressione della linea 33 a partire dal 1° gennaio 2025.

A distanza di un mese però di decisioni non si vede luce e intanto i cittadini, tra cui molti studenti e pendolari e tanti anziani, rimangono a piedi e si devono organizzare alla meglio, anche elemosinando passaggi in auto da amici e parenti per raggiungere la stazione ferroviaria, dove inizia per loro un altro auspicato e possibilmente puntuale viaggio per raggiungere la propria destinazione.

Nel frattempo, qualcuno ci sta pensando…. e ci sta pensando ancora: ma ci sta ancora pensando??? È arrivato il momento delle decisioni e non più delle riflessioni. E bisogna fare presto.

Ci sono problemi che toccano concretamente e giornalmente la collettività dei “cittadini ordinari” e che aspettano decisioni che vanno prese con urgenza e per rispetto.

Rimaniamo in fiduciosa attesa di sollecite risposte e soluzioni”.

I Cittadini di Valcanneto e il CdZ Valcanneto.