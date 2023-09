Il Cdz di Cerenova conferisce il Premio Impegno alla Consigliera comunale Adele Prosperi, un’attività costante nel sociale • Terzo Binario News

A margine della premiazione, Terzobinario intervista la Consigliera e Volontaria Aism Adele Prosperi

Nei giorni scorsi, il Comitato di Zona Cerenova – Campo di Mare l’ha insignita del Premio Impegno, riconoscimento apartitico e apolitico che da tanti anni il Cdz assegna a quelle personalità del territorio, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, che nel corso dell’anno si sono distinte in ambito culturale, sociale e in tutto ciò che possa aver, in qualche modo, reso un utile servizio alla cittadinanza.

Tra i premiati di quest’anno, con il premio che è stato dedicato dal Comitato di Zona alla memoria del Giornalista recentemente scomparso Alberto Sava, c’è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri ma anche e soprattutto storica volontaria di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, realtà impegnata da oltre mezzo secolo nel campo della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla.

Un premio è sempre un premio, se lo aspettava?

No che non me lo aspettavo ed è stata moltissima la gioia quando ho ricevuto la notizia. Aver ricevuto questo premio dal Comitato di Zona mi rende estremamente orgogliosa e per tanti motivi. Il primo, è perché sono i cittadini ad avermelo conferito. Cittadini e cittadine di Cerveteri, in questo caso residenti a Cerenova, che non conosco personalmente e che tra tantissime persone hanno voluto premiare proprio me. Un’emozione doppia, perché si tratta del primo premio intitolato ad un decano dell’informazione e del giornalismo del territorio quale Alberto Sava.

È una testimonianza importante che riconosce l’impegno profuso in tantissimi anni di volontariato è stato recepito dalla città, e questo non può che rendermi felice. Sia per quanto riguarda l’assistenza alimentare alla popolazione, sia per ciò che concerne il mio impegno nel sostegno alle attività di Ricerca Scientifica, in particolar modo accanto ad una realtà importante e con mezzo secolo di storia come Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Perché ogni qualvolta che sono fuori ad un supermercato per una raccolta alimentare o che scendo in piazza per raccogliere fondi per Aism, il mio obiettivo non è solamente migliorare la quantità di prodotti o la cifra che è stata raccolta la volta precedente, ma è sensibilizzare e far comprendere a quante più persone possibili, quanto sia importante, quanto sia vitale sostenere la Ricerca, fare attività di prevenzione, quanto sia importante non voltarsi dall’altra parte. Così come faccio per Aism, realtà di cui sono sostenitrice oramai da dieci anni, sono felice di poterlo fare per ogni altra attività analoga. L’importante è diffondere in tutti l’importanza della Ricerca.

Sempre in tema di Ricerca Scientifica, quali sono le prossime iniziative?

Intanto continuare come Volontaria, come Donna e come rappresentante delle Istituzioni sono quelle di promuovere e dare sostegno a tutte le iniziative di sensibilizzazione. Poi arriverà il consueto appuntamento con il Natale di Aism, sempre molto gradito dalla cittadinanza e sto lavorando per l’organizzazione di due nuove iniziative: una dedicata sempre alla raccolta fondi e una di prevenzione.

Nel dettaglio, la motivazione che ha portato il Cdz a premiarla è per il costante supporto sociale e raccolta e distribuzione di beni ai bisognosi. Un’attività che in particolar modo sotto pandemia ha portato avanti con costanza. Qual è la situazione attuale?

Durante il periodo del Covid personalmente non ho mai smesso un giorno di lavorare: sono cassiera in un supermercato e quelli erano gli unici ad essere aperti in quei mesi drammatici.

La parte più dura del lavoro è stata svolta dai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, verso i quali non esistono davvero più parole per ringraziarli per quanto hanno fatto e stanno continuando a svolgere. Io personalmente, come cittadina prima di tutto e come Consigliera comunale, ho cercato di dare il mio sostegno, cercando nelle ore in cui ero libera dal lavoro di dare supporto, sostegno e in particolar modo in occasione delle raccolte alimentari di dare una mano.

Fortunatamente oggi le attività hanno tutte riaperto regolarmente e la fase più drammatica è alle spalle. Rimane in ogni caso una fascia di popolazione più debole verso la quale è necessario sempre soffermarsi con maggiore attenzione. Sarà senza dubbio una tematica che porterò all’attenzione degli uffici e anche all’interno della Commissione consiliare di cui sono Presidente.