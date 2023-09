A Bracciano sfilano le auto storiche, a novembre il memorial Ezio Alessi • Terzo Binario News

Sarà una giornata di festa quella che il Legendary Classic Cars Bracciano ha in programma per il 12 novembre 2023 a Bracciano.

Una sfilata di auto d’epoca in memoria di un socio e amico del club, Ezio Alessi. Come di consueto, gli associati sfileranno con le auto d’epoca più belle, per farle ammirare ad un pubblico che come di consueto accorrerà numeroso.

L’appuntamento è presso il Centro Commerciale di Bracciano in Via Sandro Pertini. Per info: infoclublccb@gmail.com