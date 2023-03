Windsurf, sul podio i ragazzi della Lni Civitavecchia per la prima regata Techno 293 • Terzo Binario News

Tante vele e tanti giovani alla Lega Navale di Civitavecchia durante lo scorso fine settimana.

La sezione di lungomare Thaon de Revel infatti ha ospitato sia le premiazioni per il ranking finale classe Techno 293 di windsurf relative agli anni dal 2019 al 2022, sia le prime regate del Campionato dell’anno in corso.

Anche stavolta fra i 54 surfisti in gara, i ragazzi della Lni civitavecchiese si sono messi in mostra, conquistando diversi podii e buoni piazzamenti in classifica.

Nell’U15 maschile primo classificato Davide Mecucci, secondo Filippo Iengo, mentre Elisa D’Andrea è stata la prima nell’U13 femminile, nella Ch assoluta podio più alto per Niccolò Mancusi.

Inoltre, ci sono stati altri buoni piazzamenti: nella classifica under 13 maschile quarto posto per Carlo Alberto Graziano, sesto per Matteo Arcadi e ottava posizione per Giordano Pacini. I ragazzi sono seguiti dal coach Daniele Guzzone.

Il prossimo appuntamento per i giovani windsurfe della Lni locale sarà la prima tappa di Coppa Italia che si disputerà a Ravenna nel primo weekend di aprile. A seguire la Coppa ci sarà l’Europeo a Torbole, sul lago di Garda: alcuni saranno alla loro prima esperienza, mentre Davide Mecucci sarà al suo secondo Europeo, dopo quello di Cagliari.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle regate, sabato, il primo giorno gli atleti sono andati in acqua con vento di scirocco e ancora con onda intorno ai 2 mt, con condizioni non facili,ma neanche troppo critiche per i ragazzi. E si è riusciti a fare due prove. La domenica le condizioni meteo sono migliorate, c’è stato un vento costante costante che ha permesso di concludere la giornata con tre prove per ogni categoria.

Il sabato pomeriggio, oltre alle medaglie per tutti i vincitori dei Campionati scorsi (le premiazioni erano saltate causa Covid) è stato consegnato un riconoscimento a Peppe Marchesini, socio della Lni che a 85 anni portati magnificamente fa sport, dentro fuori l’acqua, quotidianamente e inoltre si adopera per il bene della sezione e di tutto il litorale cittadino. A consegnare la targa è stato lo stesso sindaco Ernesto Tedesco, che ha partecipato alla cerimonia insieme ad altri rappresentanti dell’amministrazione, della Capitaneria di porto e della Fiv.

Archiviato questo fine settimana, alla Lni cittadina, il presdiente Dario Iacoponi e tutti soci che si prestano all’organizzazione, sono già al lavoro per il prossimo quando lo specchio acqueo davanti alla passeggiata lungomare Thaon de Revel accoglierà le evoluzioni dei foil, una regata che si annuncia spettacolare grazie alle “tavole volanti”.

Cri.Val.