Il cane Jonas e le due conigliette Calzetta e Pippi aspettano chi li adotti • Terzo Binario News

Mi chiamo JONAS, nato 7.6.2017, di taglia grande. Sono un cagnolone socievole abituato in appartamento.

SONO ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

E poi ci sono 2 bellissime conigliette trovate a Milano il 31.7.2025

CALZETTA testa di leone dolce e domestica, vaccinata

PIPPI ariete dolce e domestica, vaccinata e sterilizzata

Venite a conoscerli tutti e tre, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297 rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159



