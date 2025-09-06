 Il cane Jonas e le due conigliette Calzetta e Pippi aspettano chi li adotti • Terzo Binario News

Il cane Jonas e le due conigliette Calzetta e Pippi aspettano chi li adotti

Set 6, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

Mi chiamo JONAS,  nato  7.6.2017, di taglia grande. Sono un cagnolone socievole abituato in appartamento. 

SONO  ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

E poi ci sono 2  bellissime conigliette  trovate a Milano il 31.7.2025

CALZETTA testa di leone dolce e domestica, vaccinata

PIPPI   ariete  dolce e domestica, vaccinata e sterilizzata

Venite a conoscerli tutti e tre, previo appuntamento,  presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297  rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X @LNDC_MI   INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159