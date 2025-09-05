Cibo e tradizioni a Civitavecchia, al via il primo concorso per "Le migliori fave da morto" • Terzo Binario News

Quasi austere, nei loro colori sobri e naturali le “Fave dei Morti”rimandano alla cucina
della cultura contadina, basata principalmente sull’utilizzo degli ingredienti semplici.
La loro forma, un ovale schiacciato, ci riconduce a quella dei legumi simbolo di fecondità, ma
legato anche alla morte. Pitagora le credeva un veicolo per far passare le anime dei morti in
chi se ne cibasse. Per Etruschi e Romani rappresentavano l’alimento rituale legato
all’espiazione e per questo venivano utilizzate nei banchetti in onore dei defunti.
Molto radicata anche a Civitavecchia la tradizione delle “Fave da morto” si ripete ogni anno
nel periodo dedicato alla commemorazione dei defunti. Esse costituiscono un altro
prodotto importante del paniere agroalimentare della nostra città.
Proseguendo nell’azione di valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali di Civitavecchia
intrapreso ormai da tempo per promuovere lespecificità territoriali connesse al patrimonio
agroalimentare della città, la Pro Loco di Civitavecchia e la Confraternita dell’antica zuppa
di pesce e della Cucina tradizionale civitavecchiese, promuovono la prima edizione del
concorso “Le migliori Fave da morto di Civitavecchia”.
“Dopo il successo delle precedenti iniziative organizzate nei mesi scorsi e proseguendo
nell’intento di valorizzare le tipicità cittadine, abbiamo voluto promuovere questo nuovo
concorso, organizzato insieme alla Confraternita della Cucina Tradizionale
Civitavecchiese, dedicato ad un’altra preziosa preparazione tradizionale – afferma la
Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi.
Per aderire all’iniziativa è necessario inviare una mail di iscrizione all’indirizzo
tradizioni@prolococivitavecchia.com entro le ore 24 del 12 ottobre p.v. indicando
nell’oggetto: Partecipazione al concorso “Le migliori Fave da Morto di
Civitavecchia”. Seguirà il proprio nome e cognome e un contatto telefonico.
Agli iscritti sarà inviato il regolamento con l’indicazione delle date per la consegna del
prodotto e della valutazione della Giuria.
Saranno premiati le preparazioni che avranno ottenuto i migliori punteggi da parte della
Commissione di valutazione.
Info al n. 3513440202 e 3476419015