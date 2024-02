Il campione mondiale di sci nautico Daniele Cassioli al Di Vittorio di Ladispoli • Terzo Binario News

Appuntamento per domani, martedì 20 febbraio presso la Biblioteca comunale di Ladispoli “Peppino Impastato”

Si svolgerà martedì 20 febbraio dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la Biblioteca comunale “Peppino Impastato” l’iniziativa dal titolo “La diversità: un valore aggiunto” che vedrà come ospite e protagonista l’atleta Daniele Cassioli, campione mondiale paralimpico di sci nautico. L’incontro, organizzato dalla Prof.ssa Giovanna Albanese, Responsabile Eventi dell’Istituto Alberghiero, e finalizzato ad una riflessione condivisa sul valore della diversità e sull’importanza dello sport nella crescita e nella formazione dei giovani, vedrà la partecipazione del Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Margherita Frappa.

Daniele Cassioli è un atleta paralimpico di sci nautico, vincitore di 28 titoli mondiali e 27 europei (categoria non vedenti). Laureato in fisioterapia, è autore dei libri Il vento contro (DeAgostini, 2018) e Insegna al cuore a vedere (con Salvatore Vitellino, DeAgostini 2022). Presiede Real Eyes Sport (Associazione sportiva che avvicina i non vedenti allo sport) ed è membro di Giunta in quota atleti nel Comitato Italiano Paralimpico.

Da diversi anni Daniele Cassioli incontra gli studenti e i giovani per riflettere con loro sui temi dello sport e della diversità.