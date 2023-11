Il cagnolone Giacomino cade in un pozzo, salvato dai pompieri a Villa Verde • Terzo Binario News

Alle ore 15,22 la Sala Operativa ha inviato in via Renoir a Roma la squadra vvf del distaccamento Rustica (10/A) con in supporto i S.A.F. per il salvataggio di un cane, caduto accidentalmente in un pozzo profondo circa 10 metri.

La manovra di recupero è avvenuta tramite tecniche SAF.

Giacomino, cane corso di circa kg 70 è stato estratto dalla cavità dai soccorritori e riaffidato al suo padrone in buone condizioni di salute.