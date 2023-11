Incidente a Trigoria: ci sono dei feriti • Terzo Binario News

Incidente in via di Trigoria all’altezza del civico 138. Alle 16 di mercoledì 29 novembre, per cause in corso di accertamento, si è verificato lo scontro tra una Smart e una Volskwagen Touran.

A bordo del primo veicolo si trovavano una donna di 49 anni e la figlia di 18 anni, entrambe trasportate soccorse in codice rosso (per estrarle dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco). Nell’altro mezzo il conducente e la persona sono rimasti feriti ma, dalle prime informazioni raccolte, non sarebbero gravi.

Per consentire i rilievi – effettuati dalla Polizia locale del Gruppo IX Eur – è rimasto chiuso fino alle 19 il tratto stradale tra via Talamini e piazzale Dino Viola. Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica di quanto avvenuto.