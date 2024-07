Il cagnolino Fox e la gatta Cipra coi suoi micetti aspettano chi li porti a casa • Terzo Binario News

Il cagnolino Fox e la gatta Cipra coi suoi micetti aspettano chi li porti a casa

FOX, dolce cagnolino candido di taglia medio/piccola, è nato il 5.1.2013.

E’ buono ed affettuoso non ama essere maneggiato da chi non conosce ed è geloso delle sue cose.

FOX ha bisogno di una persona gentile che rispetti i suoi tempi e le sue piccole manie e sarà una bella sorpresa per

entrambi. Sconsigliato dove ci sono bambini.

FOX E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA



CIPRIA dolcissima mamma gatta nata 4.5.2023

e i suoi 4 bellissimi e dolcissimi micini nati 15.4.2024

ELINOR ENNY ERCOLINO EVELYN cercano famiglie dolci come loro con cui vivere amati per sempre.



Cane e gatti sono tutti in attesa che andiate a prenderli, previo appuntamento, al rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00