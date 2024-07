Incidente in via Tuscolana: due feriti in codice rosso • Terzo Binario News

Uno trasportato al Policlinico di Tor Vergata, l’altro al San Giovanni

Incidente in via Tuscolana, all’intersezione con via delle Capannelle. L’episodio è avvenuto intorno alle 21 di domenica 14 luglio.

Per cause in corso di accertamento si è verificato il sinistro che ha coinvolto una moto Kawasaki e una Mini One.

Due uomini, di nazionalità italiana, sono rimasti feriti: uno è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, l’altro – in codice rosso per dinamica – all’ospedale San Giovanni.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale di Roma Capitale.

c.b.