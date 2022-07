Il Borgo San Martino preme sulla sindaca Gubetti: " Pronti ad investire per un campo" • Terzo Binario News

“Il Borgo San Martino, così come tutte le altre società del comune di Cerveteri, aspetta buone nuove dall’ amministrazione eletta nei giorni scorsi.

La squadra etrusca è obbligata a giocare fuori i confini ceriti che, per una città con tanti spazi, è una nota stonata.

Vediamo se da domani, con l’insediamento della neo sindaca, ci saranno all’orizzonte nuove idee per rimettere in sesto alcuni campi da gioco in disuso che possono essere riconvertiti a veri impianti sportivi.

In questi anni, purtroppo, non vi sono stati programmi rivolti al miglioramento dell’impiantistica, per la quale, specie allo stadio Enrico Galli, vanno effettuati degli interventi di riqualificazione e abbellimento.

Non è possibile che il campo Galli sia investito da vincoli impossibili da eludere, quando vi sono delle leggi che permettono delle variazioni. Al di la di tutto, società come il Borgo San Martino, nata con progetti e valori sportivi sani, hanno voglia di crescere ma senza una casa sarebbe impossibile farlo. Ecco , che dalla prossima settimana , anche con il titolare dell’assessorato allo sport , la società del presidente Lupi è pronto a chiedere un incontro per avere un quadro della situazione.

” Siamo fiduciosi che si possa arrivare a raggiungere un punto d’incontro – ha detto Lupi – noi siamo pronti per investire, ma vogliamo che il nostro interlocutore abbia le nostre stesse intenzioni, quelle di sostenerci”.