Aurhelio sulle strisce blu di Santa Marinella: "Nessuna traccia degli aggiustamenti promessi" • Terzo Binario News

“Sui bei cartelli apposti, non solo non è indicato che i primi 20 minuti il parcheggio è gratis (e chi non lo sa paga lo stesso) ma non c’è un orario di intervallo tra le 13 e le 16.

In più si paga fino alle 22 a differenza di tutti i comuni del comprensorio.

Sugli abbonamenti, altra insensata discriminazione tra chi è residente e chi no. Non solo, chi è abbonato per i pagamenti in città, deve comunque pagare nei parcheggi alla Toscana e a Santa Severa sulle competenze SMS.

Gli aggiustamenti promessi dal Sindaco rimangono una chimera. Questo è un atteggiamento molto torbido.

Che dice a riguardo il Cda di SMS?”

Il direttivo del Centro Studi Aurhelio