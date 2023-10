Il Borgo San Martino è un rullo compressore: ora è secondo in classifica • Terzo Binario News

Secondo posto in classifica, quattro vittorie su cinque partite. Il ruolino di marcia del Borgo San Martino è più che positivo, in linea con le attese della vigilia. Domenica la squadra di Gabrielli ha battuto in casa il DLF, segnando con Gabrielli e De Rubei.

Un due a zero legittimo, figlio di una prova di maturità e collettiva. Dopo cinque gare i rossoneri sono al secondo posto, ma non hanno grilli per la testa. “Siamo un gruppo affiatato, giochiamo l’uno per l’altro – afferma Giacomo Gabrielli – Se siamo dove siamo è merito di tutti, giochiamo per la maglia, ci sentiamo un corpo unico. Ci divertiremo, faremo un campionato senza pressioni, non abbiamo intenzioni di alta classifica, ma faremo la nostra figura”