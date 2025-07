Il blues internazionale gremisce Parco della Legnara, venerdì l’omaggio a Amy Winehouse • Terzo Binario News

L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Spettacoli andati in scena sinora hanno riscosso ampio gradimento di pubblico, weekend ricco di appuntamenti a Cerveteri”

“Un martedì sera di musica straordinaria, dal sapore internazionale: il Parco della Legnara si è trasformato nella patria del blues, con cinque artisti eccezionali che hanno fatto emozionare e ballare un pubblico davvero importante. E dopo il successo di ‘The Kings of Blues’, in arrivo un nuovo grande evento. Venerdì 25 luglio, alle ore 21:30, l’omaggio a una delle artiste che maggiormente hanno segnato la storia della musica più recente, un’artista dalla vita tormentata ma con un talento fuori dal comune, un’icona che ci ha lasciato troppo presto, Amy Winehouse, con lo spettacolo ‘L’Amore è un gioco a perdere’. L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito”.

Ad annunciarlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, che prosegue:

“Gli spettacoli andati in scena sinora hanno riscosso sempre un ampio gradimento di pubblico e di consensi. Indipendentemente dal genere di evento proposto, dalla band tributo dei Pink Floyd al concerto-racconto di Fabrizio De Andrè fino alla serata blues di ieri sera, è stato sempre numeroso il pubblico che ha scelto di trascorrere la serata in compagnia degli eventi dell’Estate Caerite. Ora un nuovo grande appuntamento, un musical che ripercorrerà la vita personale e artistica, purtroppo tormentata, di Amy Winehouse. Un musical, tra teatro e canzoni eseguite rigorosamente dal vivo, da ‘Back to black’ a ‘Rehab’, da ‘You know I’m no good’ a ‘Love is a losing game’ e molte altre. Vi aspettiamo numerosi!”.

“Il fine-settimana sarà ricco di eventi nel Centro Storico di Cerveteri – aggiunge l’Assessore Francesca Cennerilli – nelle serate di sabato 26 e domenica 27 luglio infatti, ci si sposterà in Piazza Santa Maria: il 26 sarà il momento della prestigiosa e rinomata Orchestra Sinfonica delle Cento Città, con un concerto-omaggio per i 150anni dalla nascita di Maurice Ravel mentre il 27 sarà il turno del Gruppo Bandistico Cerite diretto dal Maestro Augusto Travagliati, che eseguirà marce brillanti e brani pop rivisitati. L’ingresso a tutti gli spettacoli è libero e gratuito!”.