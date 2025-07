Lavori in corso in via Satrico a Cerenova: prosegue il “piano asfalti” del Comune di Cerveteri • Terzo Binario News

Terminati i lavori ci si sposterà in via Tuscolo e poi a Cerveteri Capoluogo

Hanno preso il via questa mattina i lavori di rifacimento completo del manto stradale in via Satrico a Cerenova. I cantieri, rientrano all’interno dell’appalto da quasi un milione di euro portato avanti dall’Assessorato alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri e che vede coinvolte diverse arterie stradali di Campo di Mare, Cerenova, Cerveteri capoluogo e il Sasso.

Nelle scorse settimane, i lavori hanno interessato via delle Azalee e via dei Convolvoli a Campo di Mare e via Fiesole a Cerenova. Una volta che sarà ultimata via Satrico, i cantieri si sposteranno in via Tuscolo e poi a Cerveteri capoluogo, in via della Lega, via Rio dei Combattenti, via Umberto Badini, via Ezio Brandolini e Largo Almunecar. Infine sarà la volta del Sasso, con via Patrizi Montoro.

“I lavori stanno procedendo come da cronoprogramma – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – come primo aspetto ci tengo però a fare un chiarimento relativo il periodo di avvio dei lavori: in molti hanno chiesto il motivo dell’apertura dei cantieri in piena estate e la risposta è prettamente tecnica. L’asfaltatura delle strade infatti, viene spesso eseguita nei periodi caldi perché le alte temperature favoriscono la lavorazione e la compattazione del bitume, garantendo una migliore aderenza e durabilità del manto stradale. Il caldo rende il bitume più malleabile, facilitando dunque la stesura e la compattazione e riducendo dunque il rischio di infiltrazioni e buche dovute a una non corretta adesione”.

“Questo attualmente in corso – prosegue Matteo Luchetti – è un appalto estremamente importante perché ci consente di intervenire su quelle strade del nostro territorio ammalorate a causa delle radici dei pini e che più di tutte necessitavano di un intervento urgente, non soltanto per le loro condizioni ma per la crucialità che ricoprono nel tessuto viario cittadino, sia del Capoluogo che delle Frazioni”.

“I cantieri come detto proseguiranno anche nei prossimi giorni – conclude Luchetti – e con l’occasione ci tengo a ringraziare nuovamente il personale dell’Ufficio Opere Pubbliche, che sempre affianca le attività del mio assessorato con grande solerzia e professionalità”.