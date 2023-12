Una spedizione solidale e colorata: l’obiettivo donare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati presso il Bambino Gesù di Palidoro.

Successo per l’iniziativa promossa dal Vespa Club di Cerveteri, i cui associati, in sella alle loro vespe, hanno “scortato” lungo la Via Aurelia tantissimi Babbo Natale, fino a giungere al Bambino Gesù di Palidoro, dove hanno consegnato giochi e dolci.

Ecco qualche foto dell’iniziativa