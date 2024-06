Il 29 giugno le elezioni del Consiglio Comunale dei Giovani a Cerveteri, via alla campagna elettorale • Terzo Binario News

Il prossimo 29 giugno, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, presso l’Aula Consiliare del Granarone, si terranno le elezioni del Consiglio Comunale dei Giovani. Questo evento rappresenta un’importante iniziativa per avvicinare le nuove generazioni alla vita sociale e politica della nostra comunità.

Il Consiglio Comunale dei Giovani è stato ideato per fornire ai ragazzi e alle ragazze un’opportunità concreta di partecipazione attiva, permettendo loro di esprimere le proprie idee e di contribuire allo sviluppo del nostro Comune. I giovani rappresentano il futuro della nostra società e la loro voce è essenziale per costruire una comunità più inclusiva e dinamica.

Il Sindaco Elena Gubetti sottolinea l’importanza di questo evento, evidenziando come la partecipazione dei giovani sia un segnale positivo di impegno e responsabilità civica. “Sono profondamente orgogliosa di vedere tanti ragazzi e ragazze interessati a partecipare alla vita pubblica. Il Consiglio Comunale dei Giovani era un obiettivo della nostra Amministrazione e sono contenta di dare questa opportunità straordinaria ai nostri giovani, avremo finalmente uno strumento per ascoltare le loro idee e prospettive, arricchendo il dibattito e le decisioni del nostro Comune.”

Hanno diritto al voto tutti i giovani con età compresa tra i 14 e i 25 anni. La partecipazione a queste elezioni non solo offre un’importante esperienza formativa, ma rappresenta anche un passo avanti verso una maggiore consapevolezza e coinvolgimento nei processi democratici.

Continua il Sindaco ” In occasione di queste elezioni, rivolgo i miei più sentiti auguri a tutte le candidate e i candidati che hanno deciso di impegnarsi in prima persona nella vita amministrativa della città. Sono certa che il vostro impegno e la vostra passione contribuiranno a rendere il nostro Comune un luogo migliore dove tutti possano ricevere ascolto. Adesso è fondamentale che tutti i giovani aventi diritto al voto facciano sentire la propria voce partecipando numerosi il giorno delle elezioni, così che chi siederà all’interno di questo nuovo organo che è il Consiglio Comunale dei Giovani possa rappresentare più giovani possibili. La vostra voce è fondamentale per il futuro del nostro Comune.”