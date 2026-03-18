Il 28 marzo la Passione presso la parrocchia di San Pio X a Civitavecchia • Terzo Binario News

La Rappresentazione della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, presso la Parrocchia di San Pio X, Civitavecchia (RM), si terrà il 28 marzo in due turni, il primo alle ore 18:00 e il secondo alle ore 21.

Il progetto “Inno alla Gioia” è al suo secondo anno, pensato per trasmettere evangelizzazione e catechesi, è stato un punto di attrazione per tante famiglie del territorio e non solo.

Ha dimostrato una forte amalgama per la comunità parrocchiale, radunando persone di diverse età, unite in un progetto comune di solidarietà, facendo passare il messaggio del Vangelo attraverso la Fede, la Famiglia e la Pace.

La rappresentazione di quest’anno è molto speciale per i partecipanti all’Inno alla Gioia”, in quanto si commemora l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026) e pregheremo per l’eterno riposo del nostro amico Alberto di Felice, in segno di gratitudine per la sua testimonianza di dedizione e generosità alla comunità parrocchiale e per la sua partecipazione alle rappresentazioni della Passione.

La fonte di questo progetto nasce dall’esperienza vissuta dalla Sacra Rappresentazione a Olías del Rey (Toledo, Spagna), sede degli Operai del Regno di Cristo, alla cui congregazione è stata affidata la cura pastorale della Parrocchia San Pio X di Civitavecchia. E’ da qualche anno che si è creato questo scambio culturale/religioso in cui alcuni partecipanti curano le ambedue rappresentazioni. Tutto questo da una forte carica ai nostri giovani che prendono spunto e novità, ogni anno sempre più forte.

Alcuni ringraziamenti doverosi a tutte le persone che collaborano a questo progetto:

• Collaboratori della Parrocchia San Pio X;

• Compagnia Teatrale Excalibur;

• Associazione Nazionale di Polizia di Stato;

• Decima Fretensis di Tarquinia;

• Fotografo di scena Majdi Ahed Manzelgi.

Oltre alla Rappresentazione della Passione, la parrocchia organizza la Via Crucis Animata con alcuni personaggi della Passione, che si terrà nella piazzetta antistante la chiesa, lunedì 30 marzo alle ore 19,00.

Il nostro desiderio è che questi eventi ci aiutino alle celebrazioni liturgiche in preparazione alla Santa Pasqua, ma anche ad opere di solidarietà”.

Francisco Coronado Dominguez, parroco San Pio X Civitavecchia