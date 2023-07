Il 26 luglio alle 19 "La giostra dei Pellicani" di Ernesto Berretti al Rifugio degli Elfi di Cerveteri • Terzo Binario News

Con il Patrocinio del Comune di Cerveteri – Assessorato alle Pari Opportunità, Cultura, Inclusione e Pubblica Istruzione – dialogherà con l’autore Sandro Dettori

Sicilia Burgio, 1946: Il capostazione Angelo Nucella assiste per caso all’uccisione della cognata Masina, colpita nell’agguato al candidato sindaco delle prime elezioni del dopoguerra. L’allontanamento è l’unica via per proteggere la famiglia.

Aspromonte, 1958: Michele Cittarà è un capobastone e vuole uccidere il sindacalista “Stalin”. Per questo, sotto ricatto, costringe all’azione ‘u Zzoppu.

Sul posto dell’omicidio, però, il complice Milòrdu fredda due carabinieri in pattuglia, esponendo la ‘ndrina a controlli e arresti. Duccio, il più piccolo della famiglia Nucella, diventerà il capro espiatorio della strage.

Il giornalista Biagio Munzone è un uomo concreto e disposto a tutto per scoprire la verità, ma Cittarà, forte del suo potere, non può permettere che i giornali arrivino a conclusioni avverse. Per questo, Munzone lascia la Calabria.

Anni dopo, il giornalista riceve una missiva firmata da Un pellicano. L’assassino del sindacalista è ancora libero e in carcere c’è solo un uomo innocente. La verità deve uscir fuori e per questo, nel 1998, Munzone si rimette a lavoro per salvare Duccio e redimere il nome della sua famiglia.

Ernesto Berretti, nato a Catania vive e lavora a Civitavecchia. Scrive nel tempo libero, ama scovare storie vere da far conoscere e con cui stimolare riflessioni e approfondimenti. E’ stato Basco Blu nella UEO Danube Mission a Calafat nel 1995. L’operazione di polizia doganale che fu istituita per favorire la pacificazione nei territori dell’ex Jugoslavia, con l’incessante controllo del traffico fluviale sul Danubio in attuazione dell’embargo disposto dall’ONU. Da questa sua esperienza pubblica il suo primo romanzo “Non ne sapevo niente” Oltre Edizioni, che è stato scelto per partecipare a FestLettura 2020/21, in Romania, un festival-concorso per le scuole in cui si studia la lingua italiana, patrocinato dall’Ambasciata d’Italia in Romania e dall’Istituto Italiano di Cultura a Bucarest.

“Marie’, se stanotte russo… (Analisi tragicomica di un uomo divenuto marito prim’ancora che padre)”, 2009, Albatros.

“Non ne sapevo niente”, 2018, Oltre Edizioni.

Suoi racconti sono stati pubblicati in antologie pubblicate dall’Associazione Book Faces, dall’Università di Bari, “Autori Solidali” un progetto di beneficenza e solidarietà e dal periodico “Dentro la Lampada” della scuola Genius.

Scrive una rubrica per “Il giornale delle buone notizie”, un settimanale online.

Modalità di partecipazione: INGRESSO GRATUITO. Gli eventi si svolgeranno all’esterno del locale, solo in caso di maltempo verranno svolti all’interno.