Il 25 Aprile celebrato a Santa Marinella • Terzo Binario News

Si è svolta questa mattina alla presenza di molti cittadini una partecipata cerimonia per ricordare la Festa della Liberazione.

Dopo l’esecuzione da parte della banda Uniti per la Musica dell’inno nazionale, seguito da un minuto di preghiera del Parroco Don Salvatore Rizzo in onore di tutte le vittime delle guerre, ha preso la parola in sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

Nel suo intervento il primo cittadino ha toccato alcuni dei principali temi sui quali si basa questa ricorrenza, che celebra anche la fine di un ventennio di dittatura, cui ha fatto seguito la stesura della Carta Costituzionale e la nascita di uno Stato libero, di diritto e democratico.

“Non credo che oggi esista il rischio di un ritorno dell’ideologia fascista – ha esordito il sindaco Tidei- anche se alcuni eventi, come un tentativo di limitazione anche alla liberta di stampa, deve indurci a tenere alta la guardia e invitarci affinché vengano tutelati tutti i diritti legati come detto alla nostra Costituzione. Oggi tutti i nostri pensieri, purtroppo sono rivolti agli scenari di guerra che stanno insanguinando il nostro pianeta, dalla Striscia di Gaza, dove ormai tra le macerie vivono persone in assoluta miseria e carestia bambini rimasti soli o mutilati. E non possiamo dimenticare il conflitto tra Russa e Ucraina e non essere preoccupati dal fatto che l’ Onu non sembra avere più la forza la capacità di far cessare i conflitti oggi in atto. ai confini con l’Europa e in Medio Oriente.

E restano inascoltate anche le parole di Papa Bergoglio e tutti i suoi ormai quotidiani appelli alla Pace. Interpretando il pensiero di tutti noi mi auguro dal profondo del mio cuore che il prossimo 25 Aprile si possa tornare a festeggiare anche la fine delle guerre oggi in atto. Infine, in questo periodo storico segnato da eventi drammatici, rivolgo anche io un invito a tutte le forze politiche della città affinché si prenda coscienza della necessità pur nel totale rispetto delle proprie ideologie, e dell’esigenza di lavorare in unione e per il bene comune della collettività. Ringrazio come sempre tutte le Forze dell’Ordine,vle associazioni di volontariato i cittadini e l’ Anpi che hanno voluto dare con la loro presenza un segno tangibile del loro impegno sul territorio”.

Lo dichiara il sindaco Pietro Tidei