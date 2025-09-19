Il 20 e 21 settembre 2025 Scuolambiente partecipa al World Cleanup Day a Torre Flavia e Bosco di Valcanneto • Terzo Binario News

Il 20 e 21 settembre 2025 Scuolambiente partecipa al World Cleanup Day, la più grande azione civica del pianeta dedicata alla cura dell’ambiente.

L’Associazione quest’anno raddoppia il suo impegno, infatti oltre al tradizionale intervento sull’Area nord di Torre Flavia, in collaborazione con Auser e Salviamo il Paesaggio, sabato 20 settembre alle 9,00 appuntamento presso il Giardino del Fratino-stabilimento Ezio alla Torretta, ci sarà domenica 21 alle ore 9,30 un’altra azione presso il Bosco di Valcanneto, in collaborazione con il Comitato di Zona e Salviamo il Paesaggio, appuntamento all’ entrata di Via Vivaldi.

In entrambi gli eventi sarà presente l’Associazione Nazionale Polizia di Stato per la salvaguardia la tutela della sicurezza. Gli organizzatori del World Cleanup Day hanno voluto intrecciare questa giornata con un’altra data altrettanto significativa la Giornata Mondiale della Pace del 21 settembre.

Così la cura della terra e la costruzione della pace appaiono come due facce della stessa medaglia. “Non si può proteggere la vita se non si difendono insieme persone e natura” Afferma la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri per questo abbiamo accolto con entusiasmo l’idea di legare questi due eventi le nostre bandiere sventoleranno insieme alle bandiere della pace in un’unica intenzione, aiutare questo pianeta a vivere”.