Igiene Urbana a Cerveteri, già operativo il nuovo numero verde per segnalazioni e prenotazioni dei ritiri a domicilio • Terzo Binario News

Da sabato 1 luglio è ufficialmente entrata in servizio la nuova azienda che gestirà il servizio di Igiene Urbana del Comune di Cerveteri. Un servizio strategico per la città che nei prossimi mesi porterà cambiamenti importanti che consentiranno un sensibile miglioramento del decoro della città.

Auguro a RIECO, ai suoi amministratori e a tutti coloro che si occuperanno di Cerveteri un buon lavoro. Già entrato in funzione un numero verde: 800688622, sarà attivo dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Questo numero servirà per avere informazioni, per prenotare i ritiri a domicilio, per segnalare qualsiasi tipo di disservizio compresa la mancata raccolta del porta a porta.

Sarà il numero UNICO che tutti gli utenti potranno fare per contattare l’azienda.

Nei primi giorni potrebbero esserci piccoli disservizi che sono dovuti al passaggio di consegne, servirà la collaborazione di tutti che sono certa non mancherà!

Cerveteri in questi anni ha dimostrato di essere capace di cambiamenti importanti, non fermiamoci.

A dichiararlo in un post sul proprio profilo Facebook è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti