I trend che animeranno il mercato dei prodotti promozionali nel 2022 - Terzo Binario News

Non è sempre facile rimanere al passo coi tempi e i nuovi trend, in qualsiasi ambito, ma questo è ancora più vero se il discorso lo applichiamo al mondo dei prodotti promozionali.

Basta distrarsi un attimo che una soluzione che sembrava buona e promettente, passa dal successo al dimenticatoio in un batter d’occhio, andando così a vanificare tutta quella che è la strategia di marketing legata a quel tipo di articoli.

Meglio quindi tenere gli occhi sempre aperti per approfittare delle novità in grado di indirizzare il mercato, in modo da riuscire a fare delle scelte adeguate e vincenti per dare visibilità alla propria azienda.

Ecco alcune categorie di articoli che andranno per la maggiore durante questo 2022.

1. Gadget per lo smart working

La pandemia ha costretto tantissime aziende, soprattutto quelle più grandi, ad utilizzare lo schema rappresentato dal lavoro agile per non interrompere la propria produttività durante i mesi di lockdown. Si spera che la situazione possa migliorare e che quindi si riesca a tornare a trafficare regolarmente in ufficio, ma in molti casi si opterà per modalità ibride, ed è per questo che scegliere degli articoli utili per lavorare da casa può essere un’ottima scelta.

2. I classici intramontabili

Giusto concentrarsi sulle novità e su quello che rappresenta al meglio i tempi che stiamo vivendo, ma i gadget che possono essere annoverati nella categoria dei classici in questo settore, resteranno un punto di riferimento per chi è orientato verso una distribuzione di massa puntando ad accrescere la visibilità del brand. Parliamo di penne, cappellini, apribottiglie, portachiavi personalizzati e quant’altro. Per chi vuole andare sul sicuro, i gadget promozionali intramontabili sono davvero tantissimi.

3. Sostenibilità

I prodotti amici dell’ambiente attirano l’attenzione e la gran parte dei destinatari di articoli promozionali valuta in termini positivi la sostenibilità garantita da questi oggetti. Percorrere la strada dei prodotti eco-compatibili significa allinearsi ai valori dell’audience a cui ci si rivolge, facendo crescere la credibilità aziendale.

4. Promozioni social

Più che una categoria di oggetti promozionali, gli eventi virtuali sono una modalità usata per offrire regali a clienti e follower, nel tentativo di far risaltare l’attività dell’azienda. Proporre dei contest sfruttando al meglio i canali social più importanti aiuta a raggiungere una fetta di potenziali clienti che, soprattutto per limiti geografici, non sarebbe possibile raggiungere. La promozione face-to-face ha assolutamente un senso ed è ancora trainante, ma muoversi anche in rete permette di integrare lo sforzo per ottimizzare i risultati in termini di visibilità.

5. Prodotti wireless

La connettività detta legge da anni ormai, e rappresenta un tema ricorrente sia per chi lavora, ma anche per chi sfrutta determinati servizi e tecnologie durante il proprio tempo libero. I prodotti senza fili rappresentano una indubitabile comodità e permettono di eliminare cavi e cavetti dalla propria postazione operativa o di muoversi con più libertà.

6. Prodotti customizzati

Vanno bene gli articoli generici contenenti il logo aziendale da elargire in maniera indiscriminata, ma esistono destinatari che meritano un altro tipo di attenzioni perché possono far fare un salto di qualità all’azienda. Parliamo ad esempio di possibili partner commerciali e di clienti storici con cui si porta avanti una partnership di lunga data. Ecco, per tutte queste persone è meglio scendere nel campo della customizzazione in modo da rendere quel regalo aderente ai gusti di chi lo riceve, dimostrando un’attenzione e una cura del dettaglio che non può non essere apprezzata dal destinatario.

7. Passione per le novità

Siamo portati a desiderare qualsiasi cosa che il mercato sforni e che rappresenti in qualche modo una novità. Non importa se quel determinato oggetto sia inutile e se sia di fatto un doppione di un qualcosa che già possediamo, dobbiamo averlo e basta. Per questo motivo, gli articoli che in qualche modo sono considerabili come innovativi, non potranno che attirare l’attenzione dei destinatari, garantendo quella visibilità di cui l’azienda ha bisogno.