I Tre Amici al Bar: "Ladispoli allagata, urge una conferenza fra palazzo Falcone, amministratori e cittadini" • Terzo Binario News

I Tre Amici al Bar, Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao, si pongono alcune riflessioni in merito alla forte pioggia della trascorsa notte che ha allagato i vani ascensori, garage e cantine, di alcuni Edifici Condominiali nella Città di Ladispoli (Roma).

Da ricerche su “Fonti Aperte” si apprende che le forti piogge che anche in questi giorni accadono, sono anche causa di svariati problemi e danni, tra i più frequenti, l’allagamento delle fosse ascensori c.d. “vano ascensore”, garage e cantine. Pertanto, i Tre Amici al Bar si sono domandati, ma perché accade questo evento dannoso, puntualmente dopo ogni forte pioggia?

Cerchiamo, quindi, di fornire delle “senzienti risposte” al riguardo:

nella maggior parte dei casi l’afflusso d’acqua derivante dalle forti piogge è talmente consistente che “le fognature centrali non riescono a far defluire completamente tutta l’acqua “, perché dipende dalle puntuali e periodiche manutenzioni – ordinarie e/o straordinarie che dovrebbero effettuarsi da parte del Nuovo Gestore Idrico Integrato dalla data del 30.09.2022. Inoltre, può anche accadere che in alcuni stabili condominiali potrebbe verificarsi che sia i corselli box, ovvero i vialetti di accesso al garage, o il garage o le cantine, possono avere la peggio come danni da acqua, mentre in altri edifici condominiali accade soltanto al c.d. vano ascensore.

Nel contempo, però non tutti gli stabili/edifici condominiali, si trovano a dover svuotare la fossa ascensori, le cantine o garage dopo una forte pioggia, con le idrovore, spesa a carico dei condominii ex 1117 c.c. e per le ulteriori spese in addebito ai condominii ex art.1123 c.c..

Può accadere difatti, a volte, che la causa primaria sia da ricercare nella mancanza di una corretta manutenzione dell’impianto fognario condominiale ex art. 2051 c.c. che individua per le attribuzioni, in particolare anche ex art.1130 c.c. punto 4) “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’ edificio” nei confronti dell’amministratore del condominio pro – tempore.

Tale evento può accadere, eventualmente , quando le fognature dello stabile condominiale non siano coperte da una puntuale ed adeguata pulizia dei condotti e/o condotte, e quindi, può accadere che gli allagamenti siano eventualmente anche più probabili e frequenti.

Concludendo, ci domandiamo, ma quante manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’impianto fognario della Città di Ladispoli sono state effettuate dal 30.09.2022 dal Nuovo Gestore Idrico Integrato Acea ATO 2 S.p.A. fino ad oggi, tenuto conto che alcuni Edifici Condominiali sono attualmente alle prese con il fermo dell’ ascensore condominiale disposto dagli Addetti alla Manutenzione degli Ascensori a causa dell’ allagamento vano corsa ascensore.

Giunti a questo punto, sarebbe opportuno una conferenza: Comune, Amministratori e Cittadini, per affrontare insieme i noti problemi che quotidianamente riempiono i social.

Quindi, i Tre Amici al Bar sollecitano, pertanto, le Istituzioni a ripristinare lo Stato di Diritto al servizio del Cittadino”.

Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao