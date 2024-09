Partiti i lavori di prevenzione dei rischi alluvionali a Santa Marinella • Terzo Binario News

“Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Santa Marinella ha avviato per tempo un’attenta azione di prevenzione dei possibili disagi causati dalle piogge autunnali.

Si inizia dalla pulizia di tutti i tombini e le caditoie presenti nel territorio, interventi già in atto che sono cominciati dalla zona del lungomare Marconi una strada che in caso di eventi avversi rischia di allagarsi, ma la pulizia che interesserà tutti i tombini e verrà svolta accuratamente grazie ai mezzi e agli operatori della ditta Gesam.

L’iniziativa è seguita e monitorata dai delegati all’ambiente Alessio Magliani e dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati.

Molto lungo l’elenco di tutte le strade anche periferiche che nei prossimi giorni saranno oggetto degli interventi di pulizia e manutenzione straordinaria e che interesseranno i quartieri Pirgus, Alibrandi, Valdambrini, Fiori, Quartaccia, Baia di Ponente oltre che ovviamente la frazione di Santa Severa.

“È sempre stata una delle priorità di questa e della precedente amministrazione comunale – afferma il sindaco Pietro Tidei – utilizzare fondi e impegno nella prevenzione dei possibili danni causati da eventi atmosfere estremi purtroppo sempre più frequenti.

Lo dimostrano non solo le annuali azioni di manutenzione straordinaria, ma soprattutto le grandi opere in atto per risolvere tutte le problematiche che investivano il comprensorio e ricordo mai realizzati in passato, per la messa in sicurezza in particolare del fosso Ponton del Castrato per il quale a giorni riprenderanno e saranno ultimate le opere per la creazione delle due grandi vasche di laminazione, ovvero di contenimento delle acque piovane che eviteranno disagi in caso di piogge torrenziali a due quartieri della città in passato colpito dalle eventi tragici.

Inoltre sempre nelle prossime settimane ripartiranno gli interventi di pulizia degli alvei di fossi e torrenti. L’attività di prevenzione dunque proseguirà prima del periodo autunnale, quello più a rischio e che come avvenuto negli ultimi anni ci ha permesso di non subire gravi danni anche a seguito di giornate di pioggia torrenziale.

E’ compito e dovere di questa amministrazione infatti mitigare al massimo con interventi mirati i pericoli di un territorio purtroppo colpito dal fenomeno del dissesto idrogeologico.

Stiamo operando e facendo il massimo proprio in questa direzione”.