“I signori del buio” da Scritti e Manoscritti a Ladispoli • Terzo Binario News

Sabato 11 ottobre alle ore 18:00 Marco Milani presenta:

“I signori del buio” pubblicato da Luoghi interiori Editore.

Dialoga con l’autore Marino Micich.

“Ricostruendo un lungo arco di tempo, dalla pulizia etnica in Istria alla fredda rete dei servizi segreti jugoslavi, I Signori del Buio racconta una storia d’amore e vendetta, di ideali infranti e passioni incancellabili. Un romanzo storico intenso e coraggioso, che dà voce a chi ha vissuto nel buio – e a chi ha avuto il coraggio di affrontarlo.“

Marco Milani: nato a Roma; nel 1973 si è trasferito a Ladispoli dove vive tutt’oggi. Si occupa di medievistica, ma è un grande appassionato della storia del Novecento. Rugbista e pubblicista.

Marino Micich: direttore dell’archivio-museo storico di Fiume-società di studi fiumani

L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione.