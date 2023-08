VIDEO - I rigori dei portieri decidono Tolfa-Parioli • Terzo Binario News

Il biancorosso Notari segna, il numero uno romano Facchini sbaglia: ai collinari il primo memorial Vittorio Mesolella

Sono stati i portieri – con le parate, ma anche con i tiri dal dischetto – a decidere la prima edizione del primo memorial Vittorio Mesolella, vinto dal Tolfa sul Parioli. La partita di sabato è terminata 1-1 al fischio finale.

Allo Scoponi si è voluta ricordare la figura del medico e dirigente collinare, contestualmente dando la possibilità a mister Roberto Macaluso di provare la squadra in vista dell’inizio del campionato, contro uno degli avversari che si incontreranno nel girone A di Promozione. Se ne è tratta qualche indicazione interessante ed è stato evidente il passo in avanti rispetto all’uscita del Tamangnini contro il Civitavecchia.

L’undici di partenza si è avvicinato molto a quello titolare, con Ciaccia in porta, difesa a quattro con capitan Roccisano e Salvato centrali, Santi e Carolini sugli esterni; in mezzo Bevilacqua e Pangi, quindi Pastorelli, Nuti e Pomponi a supporto di Superchi. La prima metà di partita è stata utile per intravedere quello che sarà il Tolfa in gare ufficiali, con delle correzioni da apportare, una condizione fisica da migliorare e un’intesa fra giocatori da affinare. Già al 2’ i biancorossi hanno la possibilità di passare grazie a Nuti (con l’ex Ladispoli che ha fatto una buona impressione) che ruba palla a metà campo e imbecca Superchi, la cui conclusione viene respinta dal numero 1 romano Facchini. Due minuti e ci prova Pastorelli da fuori area ma la conclusione è a lato di poco. A menare le danze sono sempre i tolfetani e ancora da palla inattiva, con Pastorelli su punizione e Facchini che devia. Al 17’ prima sortita ospite di Pepe – eletto miglior giocatore della gara – con un tiro che sfiora la traversa. Ma è un episodio perché passa un minuto e segna il Tolfa con Pastorelli: il numero 10 è ben appostato sul palo lontano e mette in porta di testa, su un cross preciso di Nuti. La partita vive una fase di stanca in cui le squadre si allungano ma nessuna delle due prevale. Anzi, fa qualcosa di più il Parioli con Pepe prima e De Santis poi con delle conclusioni dalla distanza. Nel finale Superchi, sempre in contropiede, potrebbe raddoppiare ma spara addosso a Facchini.

Nella ripresa il tecnico ospite comincia a cambiare da subito gli uomini, Macaluso inserisce il solo Lorenzoni. Pastorelli (che sulla sinistra ha giostrato bene in combinazione con Carolini) aggancia in area e tira alto al 3’ mentre Nuti all’11’ tenta l’infilata centrale e viene chiuso in extremis mentre Rosati manca la porta sulla ribattuta. L’1-1 lo sigla Felici dopo aver saltato i difensori tolfetani con facilità eccessiva. Le formazioni da metà secondo tempo cambiano notevolmente ma di azioni non ne se segnalano, tranne una bella parata di Notari a tu per tu con il centravanti romano Ceceri.

Si va ai rigori: sbaglia subito Salvato (parato) ma lo stesso Ceceri fallisce il tiro decisivo, per cui si va a oltranza. All’errore di Ficorella segue immediatamente quello di Sperandio finché non finiscono i giocatori di movimento che possono tirare. Dunque tocca ai portieri. Notari manda la palla all’incrocio dei pali mentre Facchini, non troppo avvezzo a usare ai piedi, manca la porta regalando la coppa ai padroni di casa.