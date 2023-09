I rifiuti abbandonati a Olmetto mostrano mancanza di coordinamento • Terzo Binario News

Spesso si è data notizia di varie segnalazioni delle Guardie Ecozoofile le quali ricevono segnalazioni da pubblicano video denunciando l’abbandono di rifiuti.

Fra la altre un video sui social di una catasta di eternit abbandonata in luogo aperto ad Olmetto e più segnalazioni di copiosi rifiuti, anche industriali, in varie zone.

Fra queste anche una segnalazione dell’associazione Quartiere Olmetto a Tekneko che rappresenta la persistenza di quel problema che non è stato rimosso e che, viceversa, va trattato con molte precauzioni.

Si scopre quindi che a tutte le segnalazioni il Comune non dà un seguito sistematico ma tutto resta al buon senso di chi legge.

Qualche volta sono i lettori stessi che segnalano a Tekneko, come in questo caso, o le associazioni e qualche volta è Tekneko stessa che magari leggendo o notando abbandoni provvede.

Questa mancanza di coordinamento assume pericolosità quando si tratti di materiali pericolosi come l’Eternit o materiali il cui sversamento possa inquinare la falda.

Un esempio per tutti è proprio questa segnalazione delle Guardie Ecozoofile e dell’Associazione Quartiere Olmetto, dove degli sciagurati hanno abbandonato una pila di onduline di eternit di fronte ad un lotto su una strada di scarso passaggio e periferica dove poco viene vista e, probabilmente, neanche il proprietario del lotto ne ha preso visione non frequentandolo spesso visto l’abbandono in cui giace la zona.

Comunque sia, a distanza di alcuni mesi, l’eternit è ancora lì. Si sta deteriorando e inquina l’ambiente danneggiando la salute di chi ci passi vicino.

Sicuramente nessuno ha avvisato il proprietario del lotto e d’altra parte sicuramente non è lui l’artefice del reato semmai è il costo proibitivo dello smaltimento la causa questi gesti sconsiderati ma non può essere assolutamente una scusa.

Sarebbe quindi il caso che comunque il Comune prendesse in carico queste situazioni anche perché l’abbandono del controllo di quei territori è la concausa principale di questi reati.

Mentre la burocrazia compie i suoi riti elefantiaci e macchinosi, l’eternit si sfalda e procura danni fisiologici alle persone.

L’assenza di una politica di controllo usando le fototrappola è una complicità per gente senza scrupoli che abbandona rifiuti di ogni genere nei posti più disparati.

Cominciare a colpirne qualcuno potrebbe significare educarne molti, per rifarsi alla citazione fatta in un film di un qualche personaggio storico.