Attenzione per la Settevene Palo chiusa a Ladispoli • Terzo Binario News

Lavori il 28 settembre dalle 9,30 compreso tra via La Valletta e l’Aurelia e nel tratto in entrata compreso dal quartiere Miami e la rotatoria di viale Europa

In data 28/09/23 dalle ore 09,30 fino al termine dei lavori è vietato il transito di tutti i veicoli in Via Settevene Palo nord, nel tratto in uscita compreso tra Via La Valletta e la SS Aurelia e nel tratto in entrata compreso dal quartiere Miami e la rotatoria di Viale Europa.

I tratti interessati saranno evidenziati con segnaletica stradale posta dalla ditta che effettuerà i lavori nei tempi previsti dalla normativa.