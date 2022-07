I primi 30 appuntamenti del Summer Fest di Trevignano: sabato musica d'orchestra • Terzo Binario News

All’arena Palma c’è la Roma Sinfonietta diretta per anni dal maestro Ennio Morricone

“Abbiamo puntato sull’offerta variegata di intrattenimento per i nostri ospiti e turisti mettendo in rete tutte le energie culturali locali e accogliendo collaborazioni internazionali che ci lusingano. Grazie al contributo della Regione Lazio la programmazione è in continuo aggiornamento e riserverà sorprese dell’ultimo momento degne dell’Estate delle Meraviglie.

La programmazione di musica classica ha come direttore artistico Stefano Cucci per 20 anni assistente musicale e coach di Ennio Morricone, ed è eseguita dall’orchestra del Maestro, il 4 agosto in particolare sul palco che verrà allestito sul lago, i fedelissimi musicisti del maestro Morricone si esibiranno in un suggestivo concerto che si preannuncia già di grande successo.

Per la Notte di San Lorenzo riprende la tradizione di guardare insieme le stelle cadenti dalla spiaggia mentre, il 6 agosto la “Notte Blu” produrrà una piacevole invasione di performances artistiche diffuse tra le vie dell’intera cittadina adagiata sulla costa del lago di Bracciano.

Non mancherà l’attenzione alla sostenibilità con la due giorni del 10 e 11 settembre dedicata alla natura, all’arte, allo sport in accordo con il CONI Lazio e al benessere con la terza edizione del Festival green Naturarte. Immancabile il richiamo alla bellezza della processione mariana sul lago in occasione dei festeggiamenti del 15 agosto, occasione di grande tradizione che richiama oramai da anni migliaia di visitatori con una programmazione densa di attività religiosa e laica per tutta la giornata” spiega il Vicesindaco e Assessore al Turismo Luca Galloni.

Difficile selezionare uno tra i tanti eventi del ricchissimo calendario: il suggerimento è quello di partecipare ad ogni appuntamento seguendo attentamente i canali social dedicati.

Ci sono però alcune chicche uniche anche nel panorama internazionale.

Nel mese di luglio si evidenziano:

il Concerto Evento di Sabato 16 luglio alle ore 20.30 all’Arena Palma con la Roma Sinfonietta, una delle migliori orchestre italiane per 30 anni diretta da Ennio Morricone con il quale è stata in tourneè e registrato gran parte delle sue colonne sonore. Nella formazione di 16 archi eseguirà le Quattro Stagioni di Vivaldi, uno dei capolavori assoluti del barocco italiano ed uno dei più amati dal pubblico e il Concerto per violino e orchestra del premio Oscar Luis Bacalov di cui verranno proposte anche musiche dalla colonna sonora de Il Postino.

Il 21 luglio alle ore 20.30 all’Arena Palma il concerto trasversale di Beppe Servillo, Max Girotto al sax, Natalio Mangalavite al pianoforte e la Roma sinfonietta in un omaggio Lucio Dalla. Una vera convergenza tra i generi, che è stata anche una delle caratteristiche dello stile di Ennio Morricone.

Il 23 luglio lo spettacolo unico all’Arena Palma Suoni Dal Cinema Muto – Meg Morley mette in musica One Week (1920) e Sherlock Holmes Jr. (1924) di Buster Keaton. Meg Morley è pianista, compositrice e improvvisatrice londinese di origine australiana e la sua esibizione a Trevignano Romano assume i caratteri dell’eccezionalità. È infatti un’habitue dei più importanti festival e istituzioni internazionali di cinema muto (Il Cinema Ritrovato, British Film Institute, Flatpack Festival, Nederlands Silent Film Festival), per i quali compone regolarmente ed ha collaborato con il London Cinema Museum, Kennington Bioscope e per il BFI London Film Festival.

Il 22 luglio un concerto dei reggae circus di Adriano Bono in Piazza del Molo, il 25 un concerto di arie francesi nella sala consiliare del Comune con Fabio Sepe al clarino e Iolanda Varricchio al pianoforte, il 29 uno spettacolo teatrale itinerante nel borgo e il 30 lo splendido e romantico doppio concerto di Mendelssohn per violino, pianoforte e orchestra eseguito dalla Roma Sinfonietta all’Arena Palma. Sarà diretto dal Sieva Borzak con due giovani e bravissimi solisti: Daniele Sabatini al violino e Simone Rugani al pianoforte.

Il Trevignano Summer Fest prosegue sino a metà settembre: organizzatori degli eventi sono Trevignano Proms, Sintonia, Cinema Palma con Marta Capponi, Bigsur, l’APT di Trevignano Romano, l’associazione Festeggiamo Trevignano sotto la regia del Comune con il finanziamento della Regione Lazio.