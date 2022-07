Tuned, podcast promosso da AdR e prodotto da Chora Media • Terzo Binario News

Un viaggio audio che racconta come si evolve il mondo dgli aeroporti, in italiano e in inglese

Innovare non vuol dire necessariamente inventare qualcosa da zero. Spesso significa semplicemente tenere gli occhi aperti sulle cose che già esistono e trovare un punto di vista differente per studiare soluzioni migliori.

È questo il fil rouge che lega le sei storie di innovazione presentate da Tuned, nuova serie podcast promossa da Aeroporti di Roma e prodotta da Chora Media, che racconta le storie, i percorsi di crescita e il lavoro di ricerca svolto oggi per creare le soluzioni di domani.

“Tuned” si pone come un viaggio in audio dall’Italia all’Olanda, dalla Germania agli Stati Uniti che racconta come sta evolvendo il mondo degli aeroporti attraverso la lente dell’innovazione. Gli aeroporti sono parte integrante dell’esperienza di viaggio, per questo hanno la necessità di essere efficienti, sicuri e sempre orientati verso le nuove tecnologie.

Aeroporti di Roma, che da poco ha ottenuto per la 4^ volta il riconoscimento Best European Airport Award da parte di ACI Europe, sta ultimando la realizzazione del suo Innovation Hub, il primo incubatore aeroportuale d’Italia che inaugurerà a settembre all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. L’ascoltatore sarà accompagnato dal giornalista Fabio Salamida e dalla voce di Rosita Bianchi alla scoperta di sei delle dieci startup selezionate per partecipare al programma di accelerazione che si svolgerà all’interno dell’Hub, svelando come nasce un’idea che può fare la differenza.

Il podcast si compone di 3 puntate in italiano e 3 in inglese da venti minuti circa, ciascuna dedicata a una startup diversa, nel dettaglio:

Pixies (Italia), startup tutta italiana che progetta robot autonomi per la pulizia capaci di spostarsi anche negli ambienti più complessi;

(Italia), startup che usa l’intelligenza artificiale per garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti fotovoltaici; Airsiders (Germania), startup tedesca nata da un imprenditore di origine turca, rende più semplice l’esperienza dei viaggiatori. Airsiders fornisce una vera e propria mappa smart, mostrando ad esempio il tempo necessario per effettuare il check-in, informazioni sempre aggiornate sul gate, dritte su negozi, ristoranti e servizi disponibili durante il viaggio utilizzando la sensoristica presente in aeroporto.

”Tuned”, nuova serie podcast promossa da Aeroporti di Roma e prodotta da Chora Media, è disponibile dal 13 luglio sulle principali piattaforme audio free (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast) con un nuovo episodio ogni mercoledì.

“Tuned” è una serie podcast scritta da Ilaria Orrù, promossa da Aeroporti di Roma e prodotta da Chora Media. I fonici in presa diretta sono Filippo Mainardi, Daniele Sciacca e Katelyn Fournier. La voce di Yavuz Karadag è di Dario Del Vecchio. La traduzione è a cura di Rosita Martini. Le registrazioni in studio sono di Matteo Flandina per Kea Sound. La postproduzione e il sound-design sono di Davide de Benedetti per Filmico. La supervisione del suono e della musica è di Andrea Girelli. La producer è Monia Donati. La cura editoriale è di Graziano Nani. Le musiche addizionali sono su licenza Machiavelli Music e Universal Music Publishing Ricordi Srl.