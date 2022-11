Andrea Cerqua espone 30 opere ad olio in una sua antologica nella galleria di Roma Art Gallery • Terzo Binario News

L’inaugurazione è prevista per venerdì alle 17, sabato sempre alle 17 incontro con l’artista, scrittori e poeti dello staff di Tracciati d’Arte

Un nuovo appuntamento targato Tracciati d’Arte con la mostra personale del suo direttore Andrea Cerqua che esporrà circa 30 opere ad olio in una sua antologica nella galleria di Roma Art Gallery di via Gregorio VII n 274.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 2 dicembre dalle ore 17:00 e sabato 3 dicembre sempre dalle ore 17:00 un incontro con l’artista e con scrittori e poeti dello staff di Tracciati d’Arte.

Siete tutti invitati per una mostra che è un percorso a ritroso nell’arte di Andrea Cerqua dove la discesa dentro il proprio vissuto e le emozioni scandagliate negli anni con la sua pittura si mostrano vive e piene di energia ad un pubblico ormai sempre crescente ed interessato verso l’arte di Andrea Cerqua.

In mostra anche alcune opere in cui l’artista ha usato la sabbia di Ladispoli. Altre opere invece in cui Andrea Cerqua indica tramite le tecniche di rilassamento ed annullamento dei pensieri una strada verso il ricongiungimento con la parte vera di se stessi cioè con il proprio essere libero dal continuo flusso dei pensieri che portano lontano dal proprio centro luminoso. Siete tutti invitati da venerdì 2 dicembre a sabato 10 dicembre alla Art Gallery di via Gregorio VII Roma.