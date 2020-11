I percettori del reddito di Cittadinanza impegnati a Civitavecchia per scuole, pulizie e Prociv - Terzo Binario News

In campo i progetti utili alla collettività (Puc) in cui saranno impiegati i percettori del reddito di cittadinanza. La Giunta municipale, nell’ultima seduta, ha approvato la relativa delibera, resa possibile da un lungo lavoro di concerto tra vari uffici comunali.

In base alla legge approvata nel 2019, quindi, a Civitavecchia saranno organizzate attività da parte del Comune, con oneri diretti (copertura assicurativa, formazione sicurezza, fornitura delle dotazioni) a carico del Fondo Povertà.

I Puc presentati dall’Amministrazione comunale riguardano: per il Servizio 4 la disinfezione e sorveglianza delle aree da gioco insistenti sul territorio comunale, il supporto operativo solidale ad interventi di Protezione civile; per il Servizio 7 il rafforzamento alla vigilanza scolastica degli istituti cittadini e il supporto al personale OOSS al progetto “Le scuole… un bene comune”.

Soddisfatto il Sindaco Ernesto Tedesco: “Mettere in campo i progetti utili alla collettività in questo particolare momento storico rappresenta un segnale preciso, da parte dell’Amministrazione, di voler esprimere il massimo sforzo per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Azionare la leva delle energie attualmente ferme del reddito di cittadinanza su vari aspetti crediamo, senza tema di smentita, che sia un’opportunità per gli stessi percettori di contribuire al bene comune. Tra i progetti presentati, tutti meritevoli di attenzione e per i quali ringrazio gli Assessori, da Alessandra Riccetti a Massimiliano Grasso, da Manuel Magliani a Simona Galizia, particolarmente simbolico mi pare proprio quello per dare braccia e gambe alla Protezione civile. Non da meno le azioni di sorveglianza fuori dalle scuole e in particolare l’affiancamento presso asili nido e scuola dell’infanzia comunali”.