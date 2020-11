La manutenzione della videosorveglianza a Ladispoli affidata con "procedura negoziata" - Terzo Binario News

Specificato che la procedura, da 40mila euro annui, non prevede la pubblicazione del bando, invitate cinque aziende

Il Comune di Ladispoli vuole affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della videosorveglianza cittadina passando da un bando a inviti.

Questo quanto scritto nella determinazione dirigenziale che dà il via alle procedure di affidamento.

“Si procederà – c’è scritto – mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art 36 del Codice degli appalti

Come parametri sono stati scelti: l’offerta economicamente più vantaggiosa, il miglior rapporto qualità/prezzo, e inoltre si è deciso di “invitare a partecipare alla presente procedura n° 5 operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato tramite elenco di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Infine “si è calcolato per una buona manutenzione da effettuarsi o sui luoghi o in

remoto i costi si aggirano in circa € 39.900,00 per un totale nel triennio di € 119.700,00 più

IVA nel triennio