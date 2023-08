"I marciapiede di Ladispoli sono una giungla", monta la rabbia dei cittadini • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Sinistra Italiana – Roma Litorale Nord

Il Circolo Sinistra Italiana – Roma Litorale Nord – “Mahsa Amini” già ne aveva parlato nelle scorse settimane, della giungla di erbacce sui nostri marciapiedi.

Per questo motivo, è intervenuto il camaleontico Pierini, candidato sindaco di sinistra, ora eletto in maggioranza a destra, per spiegarci che il contratto con la ditta è terminato a giugno.

Spiegazioni e lezioni di corretta amministrazione, da parte sua, non ci servono proprio.

In questo modo saremo costretti a pagare un prezzo altissimo per “manutenzione straordinaria” e ci opponiamo già da ora a queste operazioni di “marketing” sulla pelle dei cittadini contribuenti.

Avete svenduto i parchi pubblici affinché i privati si prendessero cura del verde! Continuiamo a vedere spese esorbitanti per la cura degli spazi verdi rimasti e nessun risultato, a parte decine di alberi abbattuti.

A noi sembra piuttosto, ci siano errori di gestione dell’amministrazione (e non solo sul tema verde pubblico) e siamo stufi di “pagare” per le ripetute incompetenze.

Non devono intervenire i cittadini con tagliaerbe e falci, intervenga il Sindaco piuttosto!

Circolo Sinistra Italiana – Roma Litorale Nord – “Mahsa Amini”