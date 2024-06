"Chi sei veramente", il thriller di Francesca Reboa al Rifugio degli Elfi di Cerveteri • Terzo Binario News

Venerdi 28 giugno alle ore 18:30 il Caffè Libreria Il Rifugio degli Elfi ospiterà la presentazione del romanzo thriller “Chi sei veramente” di Francesca Reboa, Phatos Edizioni. Dialogherà con l’autrice la professoressa Giovanna Caratelli, letture del professor Davide Toffoli. In collaborazione con l’Associazione Scuola Ambiente, presidente Maria Beatrice Cantieri.

Evento con il patrocinio del Comune di Cerveteri Assessorato alle Pari Opportunità, Cultura, Inclusione e Pubblica Istruzione.

In una cittadina di provincia, Anna è una giovane violoncellista al primo anno di liceo.

Una semplice storia di amicizia e amore con Alex, un ragazzo più grande di lei, nata sui banchi di scuola, prende una piega inaspettata quando il padre di Anna riceve un messaggio anonimo e una sua compagna, Gaia, scompare.

Da quel momento il passato dei genitori dei tre ragazzi ritorna, stravolgendo tutto il loro mondo, un mondo fatto di omissioni e bugie, in cui nessuno è chi dice o chi sa di essere, fin quando non riuscirà a scoprire chi è veramente.

Francesca Reboa è nata, ha studiato pianoforte, canto e Direzione di Coro presso i Conservatori “Santa Cecilia” di Roma e “Ottorino Respighi” di Latina.

È laureata in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università La Sapienza di Roma con una tesi sulla musicoterapia ed è specializzata in Selezione del Personale.

Dal 1997 al 2002 ha fondato e gestito il Laboratorio di Musicoterapia presso la ASL RM-F di Bracciano e ha insegnato musica presso vari Istituti Comprensivi.

Dal 1992 al 2005 ha tenuto concerti in Italia e all’Estero sia come solista sia come pianista accompagnatrice. A tutt’oggi svolge un’intensa attività didattica in campo musicale.

Alla fervida attività musicale ha unito negli ultimi anni la passione per la scrittura che coltiva dall’epoca del liceo.

A febbraio del 2021 è stato pubblicato il suo primo romanzo, “La casa del sogno”, edito dal Gruppo Albatros – Il Filo, che ha venduto in poco tempo centinaia di copie in tutta Italia.

Per info 069943140

Modalità di partecipazione: L’EVENTO SI SVOLGERA’ ALL’ESTERNO, INGRESSO GRATUITO