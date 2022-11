I due sindaci hanno portato l'esperienza di Allumiere e Tolfa all'assemblea Anci • Terzo Binario News

Tra i sindaci che hanno preso parte alla XXXIX assemblea ANCI tenutasi nei giorni scorsi a Bergamo, hanno partecipato anche i sindaci di Tolfa e di Allumiere. I due sindaci, in uno dei convegni, sono intervenuti come relatori sul tema: “Esperienze di valore per attrarre e trattenere talenti: per i Comuni, per il nostro Paese….”.

Stefania Bentivoglio e Luigi Landi hanno evidenziato le difficoltà che si incontrano nella vita amministrativa dei piccoli comuni sia in termini di disponibilità di risorse umane che si situazioni economiche. Al tempo stesso hanno portato all’attenzione dei presenti le proprie esperienze costruite nel tempo attraverso buone pratiche.

Al convegno, organizato da Umana, era presente fra gli altri il professor Ruffini, docente ordinario presso l’Università Statale di Milano. Alla tavolta rotonda con i primi cittadini collinari c’era anche Fabrizio Lungarini, Presidente Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.