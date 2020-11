I cittadini al Tgr: "A Ladispoli pochi controlli, ecco perché ci sono tanti contagi" - Terzo Binario News

La dottoressa Ursino della Asl: “Pranzi di comunione con 26 positivi con 44 invitati”

Servizio del Tgr Lazio su quanto sta accadendo a Ladispoli e Cerveteri in merito al Covid.

Interviste alla dottoressa Simona Ursino della Asl Roma 4 e poi ai cittadini ladispolani. In particolare questi ultimi hanno lamentato la mancanza di controlli in giro per il centro: “C’è troppa gente e troppi assembramenti, poco rispetto delle distanze e pochi controlli in giro”.

Ma in particolare è stata la responsabile del Dipartimento Prevenzione a fornire qualche indicazione sul perché la cittadina ladispolana presenti il maggior numero di casi in assoluto di tutta la Asl Roma 4.

“Vero che ci sono state alcune situazioni particolari e mi riferisco a delle feste di compleanno. Abbiamo avuto anche dei pranzi di comunione in cui a fronte di 44 invitati abbiamo avuto 26 contagiati e circa 20 casi secondari”.