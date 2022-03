I cento anni della tolfetana Anna Perla festeggiata nella sua casa di Tragliata - Terzo Binario News

Cento anni vissuti tra Tolfa e Tragliata per la signora Anna Perla, alla cui festa di compleanno nella sua casa nel comune di Fiumicino, c’era anche la sindaca tolfetana Stefania Bentivoglio e l’assessora Tomasa Pala.

Anna Perla è nata a Tolfa il 21 marzo del 1922. Si è sposata con Battista Pintus, venuto dalla Sardegna sulle colline tolfetane. Insieme hanno avuto quattro figli.

La coppia si è presto trasferita nel podere a Tragliata dove ha iniziato a coltivare splendidi fiori per addobbi e cerimonie. Anna si alzava alle 3 del mattino per andare ai mercati generali a Roma a vendere i loro prodotti. E’ rimasta vedova a soli 54 anni e si è rimboccata le maniche per dedicarsi totalmente alla famiglia.

“La mia madrina è un esempio di grande temperamento femminile per tutti noi – dice l’assessora Pala -. Ancora oggi due figli a Tragliata continuano l’attività di famiglia, mentre a Tolfa ci sono altri parenti di Anna, quelli della sua famiglia d’origine. Io ho ricordi indelebili, perchè lei e il marito sono i miei madrina e padrino. A quel tempo aveva un grande significato perchè siglava un legame di profonda amicizia e stima. Mio padre e mia madre li hanno scelti per i grandi valori. Lei è anche la sorella di un poeta a braccio, Domenico Perla, le cui rime sono riportate nelle antologie del Circolo Poetico Bartolomeo Battilocchio. Una famiglia insomma che ha saputo tramandare le tradizioni tolfetane, come espresso nella targa di riconoscimento donata dall’amministrazione”.

A consegnare la targa la sindaca con tanto di fascia tricolore.

La sindaca e Anna Perla

“Per questo alla festa nel suo podere è stata significativa e molto emozionante- prosegue Tomasa Pala -, un tuffo nel passato ricco di ricordi, profumi sentimenti e valori profondi di fratellanza, amicizia tra famiglie e comunità”.