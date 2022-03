Next generation tax, incontro a Fiumicino con i Giovani Democratici e Ugs - Terzo Binario News

“Next Generation Tax” la proposta di legge sull’introduzione nel nostro ordinamento di un’imposta patrimoniale alternativa a quelle presenti, che andrebbe a colpire i ricchi in un’ottica di redistribuzione e di finanziamento degli spazi e delle necessità delle nuove generazioni.

Il 30 marzo, alle ore 17, in Via Formoso 84 si avrà l’opportunità di discutere, in

un’iniziativa aperta alla cittadinanza, nel merito di questa proposta, potendosi

confrontare proprio con chi questa battaglia la sta portando avanti, in vista

della sua discussione in Parlamento.

Intervengono i Giovani Democratici e l’Unione Giovani di Sinistra, perché una

legge destinata ai giovani non può che essere discussa proprio da loro, con la

presenza di Massimo Iannarella (SI Fiumicino).

Introdurrà Nicola Frantoianni ( segretario nazionale SI), sottoscrittore e promotore nella Next Generation, foto in alto. Vi ricordiamo che per poter partecipare alla riunione sono necessari mascherina e green pass, qualora si volesse seguire l’iniziativa online saranno attivi sia un collegamento zoom sia una diretta

facebook (per maggiori informazioni contattare giovanidemocraticifiumicino@gmail.com)

