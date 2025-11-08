I 21 membri del Pd Civitavecchia a sostegno di Piendibene • Terzo Binario News

“I sottoscritti membri del Direttivo del Partito Democratico di Civitavecchia sostengono con convinzione l’azione dell’Amministrazione Piendibene, impegnata nel perseguire con coerenza gli obiettivi del programma elettorale.
Si tratta di un percorso ambizioso che richiede anche strumenti efficaci, pienamente legittimi e comunemente adottati da molte amministrazioni.
Il tentativo di esasperare la politicizzazione delle scelte amministrative è un errore che indebolisce la credibilità delle istituzioni e distoglie energie dal lavoro concreto per la città”.
Firmato:
1. Piero Alessi
2. Paola Angeloni
3. Annalisa Baldacci
4. Roberto Bertini
5. Dario Bertolo
6. Rita Busato
7. Giacomo Carusone
8. Massimo Castellucci
9. Francesca De Baptistis
10. Marina De Angelis
11. Marco Di Gennaro
12. Roberto Dionisi
13. Claudio Galiani
14. Valerio Mori
15. Laura Santangelo
16. Antonio Spirito
17. Paolo Ricci
18. Paola Rita Stella
19. Valentina Tremi Proietti
20. Attilia Tuccio
21. Viviana Vischetti