I 21 membri del Pd Civitavecchia a sostegno di Piendibene • Terzo Binario News

I 21 membri del Pd Civitavecchia a sostegno di Piendibene

Nov 8, 2025 | Civitavecchia, Politica

piendibene indica la via

“I sottoscritti membri del Direttivo del Partito Democratico di Civitavecchia sostengono con convinzione l’azione dell’Amministrazione Piendibene, impegnata nel perseguire con coerenza gli obiettivi del programma elettorale.

Si tratta di un percorso ambizioso che richiede anche strumenti efficaci, pienamente legittimi e comunemente adottati da molte amministrazioni.

Il tentativo di esasperare la politicizzazione delle scelte amministrative è un errore che indebolisce la credibilità delle istituzioni e distoglie energie dal lavoro concreto per la città”.

Firmato:

      1.    Piero Alessi

      2.    Paola Angeloni

      3.    Annalisa Baldacci

      4.    Roberto Bertini

      5.    Dario Bertolo

      6.    Rita Busato

      7.    Giacomo Carusone

      8.    Massimo Castellucci

      9.    Francesca De Baptistis

      10.   Marina De Angelis

      11.   Marco Di Gennaro

      12.   Roberto Dionisi

      13.   Claudio Galiani

      14.   Valerio Mori

      15.   Laura Santangelo

      16.   Antonio Spirito

      17.   Paolo Ricci

      18.   Paola Rita Stella

      19.   Valentina Tremi Proietti

      20.   Attilia Tuccio

      21.   Viviana Vischetti