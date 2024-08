I 10 giorni di festa a Canale Monterano, il programma • Terzo Binario News

Quest’anno a Canale Monterano 10 giorni di festa ricca di eventi musicali, mangerecci e folkloristici.

Si inizia con la Sagra del Fiore di Zucca il 16/17/18 agosto. Sabato 17 agosto si esibirà FEDERICO POGGIPOLLINI, attuale e storico chitarrista di Ligabue, Domenica 18 agosto divertimento assicurato con la comicità de LA SIGNORA GILDA, Lunedì 19 concerto ZUCCHEROMANIA – TRIBUTO A ZUCCHERO, Martedì 20 agosto (dopo la cena propiziatoria e la benedizione delle contrade e del palio in piazza) concerto “GIANNALOVE – TRIBUTO A GIANNA NANNINI”, Mercoledì 21 agosto ci sarà la DISCO 90 – BAND & DJ SET in piazza, Giovedì 22 lo spettacolo musicale i COLORI DEL VENTO – TRIBUTO DISNEY, mentre venerdì 23 Agosto appuntamento con lo spettacolo musicale clou dell’estate canalese: I GEMELLI DIVERSI IN CONCERTO. Si chiude Domenica 25 agosto con la 54° Corsa del Bigonzo in cui vedranno sfidarsi le 6 contrade del paese.

ARTICOLO FEDERICO POGGIPOLLINI – Sabato 17 agosto

Sabato 17 agosto ore 21.30 si esibirà a Canale Monterano FEDERICO POGGIPOLLINI e la sua CRUMARS BAND. ll concerto, guidato da Fede Poggipollini alla voce e alla chitarra, prevede un repertorio di due ore di famosissime canzoni italiane e internazionali, di grandi artisti con i quali ha collaborato e che hanno influenzato il suo modo di fare musica. Da Lucio Battisti, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Pino Daniele, Ligabue, Achille Lauro fino ai successi internazionali dei Beatles, Queen, David Dowie, Rolling Stones e molto altro…

ARTICOLO LA SIGNORA GILDA – Domenica 18 agosto

Domenica 18 agosto ore 21.30 si esibirà a Canale Monterano LA SIGNORA GILDA con il suo spettacolo ME SO’ CAPITA IO…divertimento assicurato con LEI… la regina della comicità !!!

ARTICOLO ZUCCHEROMANIA – Lunedi 19 Agosto

Lunedi 19 agosto ore 21.30 ci sarà il concerto ZUCCHEROMANIA – Tributo a Zucchero. Direttamente dai più importanti programmi televisivi Rai del momento: “Tale & Quale Show”, “Fake Show”, “Viva Rai 2″ Armando Tartaglini è ufficialmente riconosciuto da Zucchero Fornaciari come suo sosia perfetto, uguale sia vocalmente che fisicamente!

ARTICOLO GIANNA LOVE – Martedi 20 Agosto

Martedi 20 agosto, dopo la cena propiziatoria in Piazza del Campo e la benedizione del palio e delle contrade di Canale Monterano, ci sarà il concerto GIANNALOVE – Tributo a Gianna Nannini.

ARTICOLO DISCO 90 – BAND & DJ SET – Mercoledi 21 Agosto

Mercoledì 21 agosto, a Canale Monterano ci sarà lo spettacolo DISCO 90 – BAND & DJ SET . Una prima parte della serata sarà dedicata agli artisti e alle band che hanno fatto la storia della musica dance, interpretati magistralmente dalla “Super Dance Band”. Dai successi degli Eiffel 65, Alexia, Corona, Neja, Billy More, Acqua e molti altri…un super concerto per ballare e sognare con le fantastiche hits dance degli anni ’90 / 2000 Nella seconda parte della serata, si continuerà a ritmo di dance con DJ SET e animazione!

ARTICOLO I COLORI DEL VENTO – Giovedi 22 Agosto

Giovedi 22 Agosto a Canale Monterano ci sarà lo spettacolo i COLORI DEL VENTO – A Disney Tribute Band. Appuntamento per i più piccini, ma anche per gli adulti che sono cresciuti con le fantastiche colonne sonore di fiabe e cartoni disney. Costume party collaborazione con @R.I. Animazione, ospiti d’eccezione: Elsa, Olaf, Spiderman, Ironmen, Skye e Rubble dei Paw Patrol!

ARTICOLO I GEMELLI DIVERSI – Venerdi 23 Agosto

Venerdì 23 Agosto appuntamento con lo spettacolo musicale clou dell’estate a Canale Monterano: I Gemelli diversi in concerto. La band si esibirà proponendo grandi successi come “Mary”, “Un attimo ancora” e “Fotoricordo” in Piazza del Campo.

ARTICOLO CORSA DEL BIGONZO

Domenica 25 agosto a Canale Monterano alle ore 18.00 avrà inizio la 54° Corsa del Bigonzo in cui vedranno sfidarsi le 6 contrade del paese.

La corsa del bigonzo nasce nel 1968 dall’inventiva del compianto concittadino Fulvio Evangelista, in quel tempo presidente della Pro-loco, che ripropone le sfide dell’antico Feudo di Monterano, in cui i giovani si misuravano per dimostrare il loro valore e tenere alto il nome del proprio “castelletto”. Oltre che essere rito propiziatorio di buona vendemmia e ricordare i Baccanali.

Con scadenza annuale, la domenica d’agosto più vicina alla festa dei patroni di Canale, San Bartolomeo e Santa Calepodia, si tiene la Manifestazione.

Il Palio coinvolge l’intera comunità.

È aperto dal Corteo Storico con più di 300 figuranti in costumi medioevali.

La corsa consiste in una gara ad eliminazione diretta su un percorso di 130 metri lungo il corso del paese. Ogni squadra rappresenta una delle sei contrade di Canale Monterano ed è composta da 4 barellieri che portano un bigonzo e, all’interno di esso, un bambino (fantino).

La manifestazione assicura tre ore di autentico spettacolo di cultura, folklore e sport dall’inizio del corteo alla consegna del Palio alla contrada vincitrice, che tra cori di giubilo ed inni cantati a squarcia gola dai contradaioli, lo porta in trionfo per le vie del paese fino a raggiungere il proprio rione, dove la festa continua.