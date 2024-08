"Ladispoli si espande ma la rete idrica non si adegua" • Terzo Binario News

Riflessioni critiche sull’espansione edilizia dei “tre amici al bar”

I Tre Amici al Bar Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao,

evidenziano le seguenti riflessioni.

La Città di Ladispoli aumenta ogni di anno di popolazione e questa

constatazione è molto positiva per tutta l’economia/commercio locale e

contestualmente, aumentano altresì le edificazioni nel territorio

comunale locale.

Purtroppo, nell’ attuale estate 2024 il territorio

locale è gravato da perdite idriche, carenza idrica e black out di

energia elettrica e gas, come i social riportano fedelmente.

A questo punto alcune riflessioni per fronteggiare le dinamiche che si

sono purtroppo realizzate a livello locale:

1.Occorre realizzare al più presto una scuola di arte e mestieri per le

nuove generazioni, in quanto occorre dotarsi a livello locale di tutte

quelle figure artigianali introvabili, ascoltando rapidamente tutte le

figure artigianali esistenti che necessitano di forza lavoro giovanile.

2. Occorre fare il punto, ove nulla osti, sulla situazione delle “Fonti

Energetiche a livello locale”, energia elettrica, gas e acqua, per

conoscere le opportune informazioni che evidenziano la concreta capacità

e/o parametri tollerabili che ha attualmente la Città Ladispoli per

sopportare e/o fare fronte al costante aumento della popolazione, al

fine di evitare ulteriori complicazioni alla popolazione locale, già

peraltro provata per tutte le situazioni geopolitiche a far data dal

01.02.2020.

3. Se non si adeguano le infrastrutture: impianto idrico a norma;

impianto fognario e depuratore a norma e tutte le sottostazioni

elettriche capaci di sostenere la richiesta di energia elettrica, non

conviene più aumentare la popolazione residente, anche a danno dell’

edilizia e settori ad essa legati. Il consumo del territorio già dagli

anni ’90 non rispettava i parametri di legge visto che siamo una Città

tra due fossi e con un ampia fascia costiera. Forse è il caso che gli

organi competenti sovracomunali prendano in “esame il caso Ladispoli”?

4. I Tre Amici al Bar hanno fatto richiesta di accesso agli atti, per

comprendere bene la situazione locale per quanto riguarda il passaggio

dalla Flavia Servizi S.r.l. ad ACEA ATO2 S.p.A. Alla prima richiesta e

seguito il diniego, alla seconda richiesta non è stato risposto nei

termini di legge! Per avere un’ idea oggettiva dell’ operato di ACEA

ATO2 S.p.A. a Ladispoli, ci siamo dovuti rivolgere al Consigliere

Metropolitano Stefano Cacciotti di FdI, che gentilmente ci ha girato la

risposta data dell’ ACEA ATO2 data al Sindaco Metropolitano Roberto

Gualtieri. Vi poniamo un quesito:” Come mai a Ladispoli sembra che

nessuno abbia interesse a risolvere i veri problemi della gente che vi

abita? Come mai le due proposte di mozioni inoltrate ai 24 Consiglieri

Comunali di Ladispoli non hanno sortito nessuno effetto?

Quanto sopra, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della nostra

Costituzione della Repubblica Italiana che recita: “Stato, Regioni,

Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa

dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre

assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle

libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità

delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera

democrazia”.

Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao