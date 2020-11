Hazel troppo grave: morta la motociclista di Civitavecchia al Gemelli - Terzo Binario News

Nell’incidente di Bagnoregio aveva perso la vita il compagno Matteo Rossi

Troppo gravi le ferite riportate da Hazel Desimone e poco fa è morta al policlinico Gemelli. Era la compagna di Matteo Rossi, che lui morto nell’incidente di Bagnoregio di domenica in cui una Panda ha travolto loro e un’altra coppia di centauri civitavecchiesi, anche loro feriti seriamente.

Civitavecchia si è stretta dapprima intorno a Matteo, molto conosciuto per la passione per le moto e per l’impiego a Port Mobility.

Ma anche lei era molto conosciuta in città e infatti via social stanno comparendo i messaggi di cordoglio.